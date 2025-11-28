San Pedro Cholula coordina esfuerzos para erradicar violencia contra mujeres

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, liderado por Alejandro Armenta, para garantizar que las mujeres cholultecas vivan libres de violencia.

En este contexto, se realizó la sesión ordinaria del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con la participación de regidoras y regidores, el DIF Municipal, la Dirección de Atención a la Mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Bienestar, así como la propia presidenta municipal.

Durante la sesión, Tonantzin Fernández, quien también preside el Sistema, destacó que la erradicación de la violencia contra las mujeres se atiende desde distintos frentes. Agradeció el compromiso de las y los integrantes y, aunque reconoció que aún hay retos importantes, subrayó los avances logrados hasta ahora.

Asimismo, resaltó diversas acciones impulsadas desde su administración, como la instalación de una Casa Carmen Serdán, la puesta en marcha del programa Mujeres Heroínas y el acompañamiento integral brindado desde el DIF Municipal a través de capacitaciones, talleres, asesorías y terapias.

Finalmente, aseguró que las próximas sesiones del Sistema se desarrollarán en estrecha colaboración con el Gobierno del Estado, a fin de fortalecer las políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida en paz y libre de violencia.

