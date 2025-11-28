Entregan 34 sentencias judiciales en San Andrés Cholula

Para brindar certeza jurídica a las familias sanandreseñas en procedimientos no contenciosos, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó la tercera entrega de sentencias judiciales.

Durante el evento, la edil destacó que acercar la gestoría jurídica a la ciudadanía ha sido una prioridad identificada en el municipio. Por ello, se impulsan acciones que permitan a las personas acceder a trámites legales de forma rápida y confiable, bajo un enfoque de justicia y acompañamiento institucional. Esto permite a la ciudadanía acceder a apoyo profesional sin costo, con un ahorro estimado de hasta 15 mil pesos por trámite, subrayó.

También reconoció el trabajo del Juez de lo Civil y Penal de San Andrés Cholula, Luis Esteban Pacheco Aguilar y de la Agente del Ministerio Público, Ana María Altagracia Flores Flores, quienes han contribuido a la conclusión efectiva de estos procedimientos.

A su vez, el Síndico Municipal, Raúl de los Santos Jiménez, informó que en esta entrega se resolvieron 34 trámites, entre ellos juicios de rectificación de actas de nacimiento, informaciones testimoniales para acreditar concubinato y juicios de divorcio incuasado. Señaló que estos procesos representan un paso importante para garantizar derechos y otorgar seguridad jurídica a las familias.

Con este avance, el municipio suma 118 procedimientos concluidos este año: 36 en abril, 48 en julio y 34 correspondientes al periodo de agosto a noviembre.

Finalmente, se destacó que el Gobierno Municipal ofrece servicios legales totalmente gratuitos, en materia civil, penal, familiar, notarial y administrativa.

