Reciclón en Zacatlán proyecta juntar 35 toneladas de residuos

Zacatlán es el único municipio del Estado de Puebla, que realiza con éxito el Reciclón siendo pionero en esta estrategia que marca la agenda 2030, para tener un entorno sostenible.

Este jueves 27 de noviembre, el Gobierno Municipal encabezado por Bety Sánchez, dio inicio a la recepción de aparatos electrodomésticos, pilas alcalinas y equipo electrónicos, para posteriormente ser trasladados al Estado de México donde reciclan todo o lo destruyen.

De acuerdo con la directora de Medio Ambiente de Zacatlán, Viviana Aldana este 2025 se cumple la sexta etapa del Reciclón, superando año con año la meta establecida. Dijo que desde que se inició con el programa, se han logrado acumular 93 toneladas de residuos y en esta ocasión, se esperan más de 35 toneladas.

Esto hace que el pueblo mágico sea pionero en esta estrategia de la agenda 2030 de la ONU, generando beneficios para el medio ambiente, así como para la población.

Por su parte, la presidenta Bety Sánchez invitó a las familias de Zacatlán a que se sumen, ya que tienen hasta este fin de semana para llevar aparatos electrodomésticos, electrónicos o pilas alcalinas.

El centro de acopio se encuentra en el antiguo acerradero y tendrá un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que aún hay tiempo de contribuir a esta causa social.

Finalmente, ambas agradecieron a las escuelas, asociaciones civiles y a toda la gente que se han sumado.

