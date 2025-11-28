Texmelucan instala Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el propósito construir un desarrollo ordenado y sustentable, no sólo en la cabecera municipal sino también en las juntas auxiliares.

El alcalde Juan Manuel Alonso, señaló que la integración de este consejo responde a las necesidades que han surgido por el crecimiento demográfico y poblacional del municipio, reiteró que a través de este consejo se logrará una mejor planeación urbana.

Este consejo municipal tiene la finalidad de fortalecer la planeación urbana, la ejecución de proyectos urbanos y de vivienda, con participación ciudadana, garantizando un desarrollo equilibrado, ordenado y sostenible para las y los texmeluquenses.

En este acto, participaron el Presidente Municipal Juan Manuel Alonso; la Síndica Municipal, Regidoras, Regidores, Presidentes Auxiliares y profesionistas quienes, junto con las autoridades municipales, refrendaron su compromiso de trabajar conjuntamente para la transformación ordenada y sostenible de Texmelucan.

