Realizan cateo por desaparición de personas en Xonacatepec

En la Junta Auxiliar de Xonacatepec, un grupo de elementos de seguridad pública local y federal realizaron un operativo de investigación por un aparente caso de desaparición de personas, por lo que el caso se mantiene bajo reserva.

La tarde del jueves, agentes de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares llegaron hasta Jardines de San José Xonacatepec.

Vecinos de la zona vieron parte del despliegue operativo de los agentes, mismos que habrían realizado al menos un cateo dentro de un inmueble del área, sin que se sepa, hasta ahora, el resultado del mismo.

Debido a la presencia de la Fiscalía Especializada en Desaparición de personas, se presume que este caso sería parte de una búsqueda por parte de las autoridades; aunque hasta ahora, ninguna de las instituciones participantes ha emitido comunicado alguno sobre lo ocurrido.

