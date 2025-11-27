Anuncian quema controlada de combustible en San Martín Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan informó que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizará una quema controlada de combustible este viernes 28 de noviembre en la zona conocida como “Los Lavaderos”, ubicada en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac.

Las autoridades municipales advirtieron que durante la quema controlada es posible que se genere humo o visibilidad inusual en la zona, por lo que pidieron a la comunidad no alarmarse y tomar las medidas precautorias correspondientes.

Las labores se llevarán a cabo de 11:00 a 13:00 horas, con el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos municipal, quienes brindarán asistencia directa durante todo el proceso para garantizar la seguridad de la comunidad.

La Secretaría de Gobernación y la Dirección del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil solicitaron a la población mantener la calma ante esta acción, señalando que se efectuará con las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos a los habitantes.

Te recomendamos: