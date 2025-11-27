Congreso de Puebla aprueba Ley de Ingresos para 2026

El Congreso de Puebla aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026, con un monto estimado de 131 mil 365 millones de pesos de recaudación.

Este jueves durante sesión ordinaria, el Pleno avaló con 39 votos a favor y solo uno en contra en lo general, el dictamen con minuta de decreto.

La Ley de Ingresos establece que el 58 por ciento de los recursos del estado serán de libre disposición, mientras que el 42 por ciento restante provendrá de transferencias federales.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Guadalupe Vargas Vargas, defendió la propuesta y destacó la inclusión de diversos estímulos fiscales y el compromiso de no contraer deuda pública.

Los puntos clave de la nueva Ley incluyen reducciones en el Impuesto Sobre la Nómina (ISN): Reducción del 25% del ISN: Aplicable a empleadores que contraten hasta cuatro personas.

Reducción del 100% del ISN: Por la contratación de personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años, y para promover el primer empleo de jóvenes.

Además, se contempla una reducción del 100% en el pago de derechos en el Panteón de la Piedad, beneficiando a familias de escasos recursos o en estado de vulnerabilidad.

La diputada Lupita Vargas remarcó que la política de la administración es de cero deuda, por lo que no se autorizarán nuevas contrataciones de pasivos.

Subrayó el esfuerzo por fortalecer los ingresos propios del estado para disminuir la dependencia federal.

“En Puebla se está haciendo un esfuerzo muy grande para que los ingresos propios puedan aumentar, y que representan el día de hoy cerca del 10 por ciento del total,” explicó.

La legisladora del Partido Verde destacó el enfoque social de la ley, señalando que el 10 por ciento de los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FAIS) será destinado a pueblos y comunidades indígenas.

A la par, subrayó que se fortalecerá la atención a la salud en los hospitales y clínicas del estado, a través del modelo IMSS-Bienestar.

En otro punto del orden del día, el Congreso local aprobó el primer paquete de 75 Leyes de Ingresos Municipales para el 2026.

