Cuautlancingo festeja el Día de la Familia con 3 mil personas

Ante la asistencia de aproximadamente 3 mil personas, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, participó en la celebración del Día de la Familia, desarrollada en un ambiente de sana convivencia y unidad.

Durante el encuentro, el edil destacó que la familia representa el eje rector de la sociedad, ya que es en el núcleo donde se forman los valores, principios y enseñanzas que darán rumbo a las siguientes generaciones.

Subrayó que el fortalecimiento del tejido social comienza en casa, por lo que su administración continuará impulsando acciones que promuevan la integración familiar, así como el bienestar de todos.

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo aseguró trabajar por un municipio donde las familias sean el centro de las políticas públicas y el motor del desarrollo social.

