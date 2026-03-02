Revelan detalles del acta de defunción de “El Mencho”

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrió a las 10:30 horas del 22 de febrero de 2026, de acuerdo con su acta de defunción elaborada por el Registro Civil de la Ciudad de México.

De acuerdo con El Universal, se detalla que el narcotraficante falleció a consecuencia de un conjunto de “traumatismos perforantes y penetrantes” derivados de “heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

El acta de defunción precisa que las lesiones se registraron en tórax, abdomen y miembros inferiores. Asimismo, establece que el deceso ocurrió en Tapalpa, Jalisco.

Previamente, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió cuando era trasladado vía aérea a la CDMX.

Tras la emisión del acta de defunción, fue dada de baja su Clave Única de Registro de Población (CURP). En el sistema del Registro Nacional de la Población (Renapo) aparece con la leyenda “INACTIVA POR DEFUNCIÓN”.

El documento también señala que el cuerpo será inhumado. Para ello, familiares solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) la entrega del cadáver, trámite que se concretó el sábado 28 de febrero.

Con información de El Universal.

