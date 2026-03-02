Atlixco abre inscripciones para formación artística del INBAL

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció la apertura de inscripciones al Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística, asociado al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con una oferta en Danza, Teatro, Música y Artes Plásticas y Visuales.

El modelo educativo busca fortalecer la creatividad, sensibilidad y pensamiento crítico de las y los participantes. Al concluir su formación, el alumnado recibirá un cardex académico avalado por el INBAL.

Las inscripciones se realizan en la Casa de Cultura Atlixco “Acapetlahuacan”, ubicada en Avenida del Trabajo 1301, colonia El Carmen, en un horario de atención de martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas, y sábados de 11:00 a 13:00 horas. Para mayores informes, los interesados pueden llamar al 232 141 1170.

