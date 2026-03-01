Recuperan camioneta robada y detienen a conductor en Atlixco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, aseguró una camioneta con reporte de robo y detuvo a un hombre por el probable delito de detentación de vehículo robado.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre el bulevar Ferrocarriles, en la colonia Centro, donde elementos municipales marcaron el alto a una camioneta Chevrolet pick up, color blanco, con placas de Tlaxcala y cristales polarizados.

Al solicitar la documentación, el conductor informó no contar con ella, por lo que se realizó la verificación correspondiente, confirmando que la unidad tenía reporte de robo vigente en Plataforma México.

El masculino fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

