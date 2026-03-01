Pável Gaspar sostiene diálogo ciudadano en Acatlán de Osorio

En el municipio de Acatlán de Osorio, el diputado del Distrito 23, Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, llevó a cabo reuniones de trabajo con habitantes de la región, con el propósito de generar un espacio de diálogo abierto, fomentar la participación ciudadana y construir propuestas legislativas en beneficio del desarrollo local.

Por ello, “las leyes deben construirse desde el territorio; deben ser consultadas con la sociedad y surgir del pueblo, en este caso de los mixtecos”, afirmó el legislador.

Subrayó que este trabajo es fundamental para la reconstrucción del tejido social, para lo cual se requiere unidad, coordinación institucional y participación comunitaria directa.

En este sentido, destacó la “oportunidad histórica” que representa la coincidencia de liderazgos mixtecos en los Poderes del Estado y en distintos niveles de gobierno, lo que permite impulsar el desarrollo regional mediante el trabajo conjunto, el fortalecimiento de la infraestructura, la seguridad y la creación de leyes construidas desde la ciudadanía.

Durante el encuentro, subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada entre los Poderes del Estado y los tres niveles de gobierno en favor de las y los poblanos.

Con este tipo de reuniones, el diputado reafirma el compromiso de mantener cercanía con la población, promover espacios de escucha y fortalecer el vínculo entre sociedad y representación pública, impulsando un desarrollo integral y sostenible para Acatlán de Osorio y la región.

Cabe señalar que el evento fue convocado por el maestro Alejandro Córdova Guerrero, quien organizó este encuentro con habitantes del distrito de Acatlán de Osorio.

Como parte de su gira de trabajo, el diputado Pável Gaspar Ramírez también sostuvo reuniones con habitantes de Amatitlán de Azueta.

