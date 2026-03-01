C5i y SNTE 51 implementan botón de alertamiento para docentes

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), estableció una colaboración estratégica con la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Como resultado, a través de la aplicación “El SNTE en tus manos” se incorporó un botón de alertamiento, mediante el cual las autoridades de seguridad podrán recibir de manera inmediata una notificación acompañada de la geolocalización del trabajador o trabajadora de la educación, lo que permitirá establecer contacto directo y brindar atención oportuna ante cualquier situación de riesgo.

De manera complementaria, se desarrollarán pláticas y acciones preventivas en escuelas de todos los niveles educativos en la entidad, con el propósito de fortalecer la cultura de la denuncia, la prevención y la autoprotección entre alumnas, alumnos, padres, madres de familia y docentes.

Al respecto, el coordinador general del C5i, Capitán de Navío Ervin Sibaja Cruz, subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional, para mejorar los tiempos de respuesta y consolidar estrategias que contribuyan a la seguridad de las y los trabajadores de la educación.

El secretario general del SNTE Sección 51, Alfredo Gómez Palacios, destacó que esta alianza representa un paso firme en la protección y bienestar del magisterio poblano.

Te recomendamos: