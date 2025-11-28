SSC ofrece conectar cámaras vecinales con centro de emergencias

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de su titular, Félix Pallares Miranda, resaltó la importancia de fortalecer la proximidad social con autoridades de seguridad, difundir medidas de autocuidado y mantener una corresponsabilidad en la construcción de comunidades libres de violencia con participación de la ciudadanía.

Así lo manifestó el secretario Pallares Miranda, durante sus recientes visitas y recorridos sobre calles del fraccionamiento Vista Alegre y la colonia Loma Bella, donde ofreció a los habitantes y sus líderes a la interconexión de sus cámaras de videovigilancia directamente con la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Además de darles a conocer la Línea Directa de la Policía de la Ciudad, con el número 222 303 8520, para agilizar la solicitud de un auxilio; donde se les explicó y apoyó en la descarga de la aplicación “Seguridad Inmediata”, de la SSC, también funcional para casos de emergencias. Asimismo, se llevarán a cabo pláticas de prevención del delito, entre ellos para evitar llamadas de extorsión, recurrente en estas fechas de fin de año.

El secretario Pallares Miranda, al continuar sus encuentros con líderes y vecinos de distintas colonias de la ciudad, para escuchar sus demandas, así como preocupaciones en materia de seguridad, se hizo acompañar del subsecretario de Operatividad Policial, Isidro Miguel Cruz; el director de Despliegue Territorial, Víctor Ávila Andrade; el director de Circulación de Control de Tránsito, Fernando Serrano; el titular de Prevención del Delito, Luis Javier Cervantes, y mandos policiales.

En esta ocasión fue recibido en Vista Alegre por la regidora, Mariela Solís Rondero, presidenta de la Comisión de Protección Civil Municipal, y 30 líderes de esa zona al nororiente de la ciudad, que contempla lugares como La Margarita, La Calera, Lomas del Mármol, Valle del Sol y Xilotzingo. Mientras que, en Loma Bella, le dieron la bienvenida líderes y vecinos.

La SSC refrenda su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, bajo el compromiso de construir una capital en orden y próspera para todos.

Te recomendamos: