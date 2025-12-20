Texmelucan conmemora acontecimientos del 19 de diciembre de 2010

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan encabezó la ceremonia por el 15 aniversario luctuoso en conmemoración de los hechos ocurridos en el municipio en el año 2010, por la explosión de ductos de Petróleos Mexicanos en la calle 11 de noviembre.

A la ceremonia a la que asistieron familiares de las víctimas, el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez precisó que conmemorar los hechos ocurridos en diciembre de 2010 permite despertar la conciencia de la prevención; por ello, la encomienda de su gobierno es fortalecer el equipamiento de los cuerpos de emergencia para que cuenten con herramientas que permitan mejorar los tiempos de respuesta.

Gerardo Sánchez Aguilar, Delegado de Gobernación del Estado en la región, destacó que se redoblará el trabajo conjunto con el gobierno municipal para ofrecer atención oportuna ante situaciones de riesgo para la población.

Como parte de la ceremonia, el comandante del heroico cuerpo de bomberos, Eduardo Guzmán Mendoza, realizó el pase de lista de las personas que perdieron la vida en diciembre de 2010, seguido de un minuto del sonido de sirenas.

Finalmente, Juan Manuel Alonso acompañado de la regidora de Protección Civil, Astrid Tame Macías; del Delegado de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, Gerardo Sánchez Aguilar; el secretario de Gobernación, Juan Cante Castro; el Director de Respuesta y Atención de Emergencias del estado de Puebla, Rafael Marcos Saldaña Izquierdo; del presidente de la delegación Cruz Roja Mexicana, Antonio Juárez Serrano, y de funcionarios municipales, depositaron una ofrenda floral en la placa conmemorativa en memoria de las personas que perdieron la vida en la explosión de ductos de PEMEX en el año 2010.

