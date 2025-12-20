Exhortan a 50 municipios por avances en Alerta de Violencia de Género

La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó el acuerdo para exhortar a los 50 municipios incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla a que rindan un informe ejecutivo ante la Secretaría de Gobernación del Estado sobre el seguimiento, cumplimiento y evaluación de las 45 medidas de prevención, seguridad y justicia establecidas en dicha declaratoria.

El acuerdo también hace un llamado a los municipios a que, de manera coordinada con la Secretaría de las Mujeres, elaboren y difundan un plan de trabajo 2026 para la atención de las medidas de prevención.

