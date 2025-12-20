Salud Puebla e IMSS-Bienestar fortalecen coordinación de servicios médicos

En un ejercicio de diálogo, coordinación y planeación conjunta, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla sostuvo un encuentro con las y los Jefes Jurisdiccionales y los Equipos Regionales de Supervisión Médica del IMSS-Bienestar, con el objetivo de alinear esfuerzos que contribuyan al fortalecimiento del sistema estatal de salud.

Durante el encuentro, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, exhortó a las y los asistentes a trabajar de manera coordinada, con unidad y comunicación permanente, bajo las directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta, frente a los retos que se presentarán el próximo año.

En su mensaje, el titular de la dependencia estatal subrayó que los resultados en salud no pueden construirse a partir de esfuerzos aislados, sino desde una visión de equipo con un objetivo común: responder de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía. “Somos un solo equipo; los convoco a trabajar con unión, comunicación y coordinación, sin egos, protagonismos ni diferencias”, expresó.

Por su parte, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, destacó la importancia de consolidar el modelo de atención en salud en la entidad, así como de fortalecer el abasto de medicamentos y el mejoramiento continuo de las condiciones del personal médico y operativo.

Asimismo, señaló que la coordinación entre instituciones ya ha generado resultados tangibles, reflejados en acciones como las Jornadas de Salud, la atención oportuna de contingencias derivadas de las lluvias en la Sierra Norte y la realización de traslados aéreos para salvar vidas, los cuales, dijo, han sido reconocidos como un ejemplo a nivel nacional.

En su intervención, la diputada Azucena Rosas Tapia, en su carácter de secretaria de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, manifestó el respaldo del Poder Legislativo a los Servicios de Salud del Estado, y reiteró la disposición de trabajar de manera conjunta para fortalecer el sistema de salud a favor de las y los poblanos.

Durante el encuentro se llevó a cabo una dinámica de evaluación de avances, atención de inquietudes y planteamiento de soluciones, a partir del análisis de temas relacionados con la operación y vigilancia de jurisdicciones sanitarias, la regulación sanitaria, la enseñanza y formación de recursos humanos, los procesos de evaluación y calidad, la salud pública y la vigilancia epidemiológica, así como la operación de obra, bienes, servicios generales y los procesos de gestión vinculados a la operación de las unidades médicas.

