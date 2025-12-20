CONAFOR y Puebla firman convenio para fortalecer hectáreas forestales

“Desde el Gobierno de México queremos participar en todas las iniciativas que impulse la administración estatal, porque puede convertirse en un magnífico piloto de todo lo que queremos hacer a nivel nacional”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, al reconocer la coordinación permanente entre ambos niveles.

La secretaria federal reconoció la estrecha colaboración entre ambos gobiernos en la agenda ambiental y del Plan Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum: “¿Qué más podemos pedir en la política humanista que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que contar en Puebla con un gobernador también humanista, ecologista y comprometido con el medio ambiente? Para mí, eso es un honor enorme”.

Por ello, con el objetivo de fortalecer 1.5 millones de hectáreas de vegetación forestal en Puebla, proteger y restaurar los recursos naturales, así como promover su uso sustentable y detonar programas productivos que impulsen el desarrollo regional, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, Alicia Bárcena Ibarra, y el gobernador Alejandro Armenta, firmaron un convenio en materia forestal.

El director general de CONAFOR, Sergio Graf Montero, felicitó al Gobierno de Puebla por reducir a 13 mil las hectáreas afectadas por incendios forestales, frente a las casi 30 mil del año anterior, resultado de una excelente coordinación. Reconoció el interés y compromiso de la administración estatal con el sector forestal y destacó que el trabajo colaborativo conjunto con las dependencias ambientales permite enfrentar los retos de manera más efectiva.

En permanente coordinación con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, la administración estatal, durante su primer año de gestión, creó la Policía y la Guardia Forestal, quienes, en trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), lograron un 64 por ciento menos de hectáreas afectadas, al combatir oportunamente 300 incendios.

El gobernador Alejandro Armenta reafirmó el compromiso del Gobierno de Puebla de invertir en el cuidado del medio ambiente a través de equipamiento de alta tecnología y más de 20 camionetas para reforzar a los elementos. Adelantó que el gobierno estatal está preparado para prevenir los incendios del próximo año, por lo que en enero se iniciarán los trabajos de caminos cortafuegos con Módulos de Maquinaria, para que no se expandan.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, mencionó que el convenio refleja que cuando federación y estado caminan juntos, los resultados son para la gente y para la protección del patrimonio natural. Es una ruta de trabajo compartida para conservar, restaurar y proteger de manera sustentable los recursos naturales. “Hoy podemos afirmar que Puebla camina para convertirse en un referente nacional de la protección forestal. La restauración de los ecosistemas y la acción climática”, afirmó la funcionaria estatal.

Originaria de la comunidad de San Pedro Tetitlán en San José Miahuatlán y representante de Mujeres Artesanas Forestales Ammea Amantoli, Anahí Montserrat Sánchez Martínez, expresó que gracias al Programa de Pago por Servicios Ambientales han logrado detonar un centro ecoturístico que fortaleció la economía local.

Finalmente, señaló que trabajan para diversificar los productos elaborados con palma y destacó el apoyo recibido por parte de CONAFOR para la construcción de un taller y la adquisición de materiales.

