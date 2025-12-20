Inauguran Oficina de Asesoría Jurídica Intercultural en Zacatlán

Tal y como lo adelantó el gobernador Alejandro Armenta, en el municipio de Zacatlán fue inaugurada la primera Oficina de Asesoría Jurídica Intercultural en el Estado, que brindará atención a víctimas de grupos originarios y personas afrodescendientes.

El pasado miércoles, el gobernador Alejandro Armenta hizo el anuncio de esta oficina, para atender a estos grupos poblacionales, e indicó que Zacatlán sería el primer municipio en contar con este servicio.

La mañana de este viernes 19 de diciembre, la titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, Liz Gallegos, inauguró en compañía de la presidenta municipal, Bety Sánchez, esta oficina.

En su intervención, Liz Gallegos presentó a Paz, una muñeca que estará viajando por todo el Estado, para informar y sensibilizar a la población sobre temas de violencia. También, señaló que el gobernador Alejandro Armenta está trabajando para garantizar justicia a los sectores más vulnerables de la población, por lo que en esta oficina atenderán personas que hablen distintas lenguas.

Por su parte, la presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció al mandatario estatal por voltear a ver a Zacatlán y reiteró su disposición para colaborar a fin de que haya justicia social.

En tanto, Lety Márquez, coordinadora de Atención a los Pueblos Indígenas en el municipio, dijo que esta oficina ayudará a que haya menos violencia en contra de niñas y niños, pues en distintas comunidades son violentados.

