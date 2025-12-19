Zacatlán invierte en proyectos para garantizar agua potable

Zacatlán trabaja para tener un futuro con más agua y fortaleciendo el medio ambiente, gracias a la inversión histórica que logró la presidenta municipal con recursos de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para tres proyectos estratégicos que garantizan el derecho humano al vital líquido.

Este jueves 18 de diciembre, Bety Sánchez, en compañía de la directora de CONAGUA Puebla, Beatriz Torres, y Roque Azcárate, director del SOSAPAZ, anunció 3 proyectos estratégicos que suman 37 millones 368 mil 216 pesos:

La incorporación de la descarga 1 y 2 a la planta tratadora de aguas residuales “La Barranca”. Se trata de la captación del agua de San Bartolo, San Pedro, así como otras colonias y comunidades, para ser tratada y así, ya no llegue contaminada a los mantos acuíferos.

Esta obra incluye recursos federales, estatales y municipales.

La ampliación del colector pluvial y la red de drenaje en la calle José Luis Martínez en Jicolapa. La sustitución de la red de agua potable en la zona centro de Zacatlán, que data de hace 70 años.

Al respecto, la directora de la CONAGUA, Beatriz Torres, aseguró que la alcaldesa de Zacatlán está dejando huella en el municipio, además de que la felicitó porque integró los proyectos para lograr recursos extraordinarios.

“Tienen una presidenta que está preocupada por la salud y el bienestar de cada uno de ustedes, tuvo la visión de ver a futuro y prepararse con proyectos debidamente integrados y calificó con todo lo necesario para que se aplicara el recurso”.

