Zacatlán organiza pastorelas con participación de escuelas y vecinos

El Ayuntamiento de Zacatlán, a través de la Coordinación de Cultura y Educación, realiza una serie de pastorelas con la participación de escuelas, vecinas y vecinos de las comunidades y asociaciones.

Estas pastorelas tienen el objetivo de generar comunidad, involucrar a la gente en la cultura y darle vida a las bibliotecas del municipio, para que sean espacios de encuentro familiar y nodos culturales.

En Ayehualulco se realizó una pastorela en la biblioteca “Prof. Eduardo Arroyo Cruz; en Poxcuatzingo en la biblioteca “Prof. Fausto Félix Aguilar Quiroz”, en tanto que en la “Prof. Gabriel Herrera González” las y los alumnos de la Telesecundaria José Baudelio Candanedo hicieron también una.

Con estas acciones, se promueve el desarrollo humano, el crecimiento personal, así como la sana convivencia entre padres e hijos.

