Conmemoran Día Internacional del Migrante en el Congreso de Puebla

Con un conversatorio y la presentación de diferentes libros, en el Congreso del Estado se llevó a cabo la conmemoración por el Día Internacional del Migrante, donde las y los participantes reflexionaron sobre las contribuciones de este grupo, así como de los retos que enfrentan y las acciones que se han implementado para atenderlos.

En su participación, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, señaló que el Poder Legislativo genera marcos jurídicos para que, en el Ejecutivo, se realicen diferentes acciones encaminadas a garantizar el bienestar de las personas migrantes.

Durante su mensaje, el diputado presidente puso énfasis en las contribuciones de la comunidad migrante con el envío de remesas. De igual forma, reflexionó sobre los sacrificios que hacen para trasladarse, en su mayoría, a Estados Unidos y trabajar para que ellos y sus familias cuenten con una mejor calidad de vida.

Por su parte, la diputada Araceli Celestino Rosas reconoció las aportaciones de la comunidad migrante, ya que con su esfuerzo ponen en alto el nombre de Puebla; además, su trabajo desde el extranjero impacta en el bienestar de diferentes regiones de la entidad.

En las actividades conmemorativas también estuvieron presentes líderes migrantes de diferentes regiones y el titular del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), David Espinoza Rodríguez, quien detalló las acciones más importantes para atender a las y los poblanos en el extranjero y a quienes se encuentran en retorno.

