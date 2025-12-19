Inician vacaciones de invierno en Puebla para estudiantes y docentes

Este viernes 19 de diciembre es el último día de clases para 1 millón 634 mil 023 estudiantes, de las 14 mil 072 escuelas de educación básica y media superior en Puebla, debido al periodo vacacional que marca el calendario escolar oficial 2025-2026, informó la Secretaría de Educación Pública.

Las y los alumnos gozarán de un espacio sin actividades en las escuelas a partir del 22 de diciembre del 2025 y retornarán a las aulas el lunes 12 de enero del 2026, para continuar con el cumplimiento de los 185 días efectivos de clases; sin embargo, en sus hogares habrán de realizar algunas actividades académicas para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En tanto que 80 mil 017 docentes también participarán de este periodo de suspensión de actividades presenciales en las instituciones educativas a partir del 22 de diciembre del 2025, para retornar el 7 de enero del 2026. El personal con funciones directivas asistirá a un taller intensivo, mientras que los pedagogos se prepararán los días 8 y 9 de enero del próximo año.

Con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y el compromiso del gobernador Alejandro Armenta, se garantiza el derecho a la educación y a la capacitación permanente de las y los trabajadores, en beneficio de la comunidad escolar, con el firme propósito de atender las necesidades de las y los alumnos en los planteles educativos.

