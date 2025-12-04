Puebla inaugura SAIH en Teziutlán y relanza 10 unidades Prevenmóvihl

Con el propósito de fortalecer la prevención y atención a las personas que viven con VIH en la región, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Salud, inauguró el Servicio de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) y realizó el relanzamiento de 10 unidades Prevenmóvihl.

Durante el acto realizado en el Hospital General de Teziutlán, el director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y Hepatitis del Gobierno de México, Juan Luis Mosqueda Gómez, destacó que este nuevo espacio surge como respuesta a la necesidad de acercar servicios inmediatos en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una transformación profunda en el sistema de salud, con acciones que reafirman el compromiso federal con la atención digna y oportuna. “Estamos en el camino correcto para cumplir las metas internacionales para contrarrestar al VIH en México”, afirmó.

Con el respaldo del personal médico, estudiantes y ciudadanía, el secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier Pacheco, subrayó que con este nuevo servicio las y los usuarios tendrán acceso a trabajo social, laboratorio, gabinete y diversas especialidades médicas, a fin de evitar traslados a la capital que podían representar hasta 4 mil pesos por día.

“Con la apertura del SAIH Teziutlán ampliamos la red de atención para que ninguna persona tenga que recorrer largas distancias para recibir un servicio esencial. Como señala el gobernador Alejandro Armenta, poner a las personas al centro es la ruta para construir un estado más justo y humano”, indicó.

La jefa de Atención a la Salud de IMSS-Bienestar, Martha del Carmen Ulloa Peregrina, celebró la puesta en marcha del SAIH y el relanzamiento de los Prevenmóvil, acciones que beneficiarán a cerca de 400 personas de 30 municipios de las regiones de Teziutlán y Zacapoaxtla, mediante un trabajo coordinado entre instituciones de salud.

Durante el evento se relanzaron 10 unidades Prevenmóvihl, que recorrerán los municipios del estado a través de las jurisdicciones sanitarias, con el fin de acercar servicios de prevención, orientación, detección oportuna y acompañamiento.

En la inauguración participaron la subsecretaria de los Servicios de Salud Zona B, María del Rocío Rodríguez Juárez; el director del Hospital General de Teziutlán, Pablo Barrientos Juárez; la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada; y el coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, Pablo Salado Gutiérrez.

También asistieron las presidentas y presidentes municipales de Teziutlán y Chignautla, Karla Victoria Martínez Gallegos y Juan Toral Ramos, respectivamente, así como las diputadas locales Floricel González Méndez y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez.

