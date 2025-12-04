SMDIF inaugura ESVE y La Casita para personas con discapacidad

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente municipal, Pepe Chedraui, y la presidenta del Sistema Municipal DIF (SMDIF), MariElise Budib, inauguraron el Espacio de Tratamiento del Sistema Vestibular (ESVE) y La Casita.

Ambas áreas fueron diseñadas para ofrecer terapias especializadas que promuevan la autonomía, movilidad y calidad de vida de niñas, niños, jóvenes y personas adultas que requieren atención específica.

En este sentido, MariElise Budib refrendó el compromiso del SMDIF a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, y aseguró que apoyar a las personas con discapacidad es una obligación.

“Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos invita a reflexionar, pero, sobre todo, a valorar la fuerza, la constancia y el camino que cada persona con alguna discapacidad construye todos los días. Hoy conmemoramos una fecha que nos hace pensar en lo hecho y en lo que falta por hacer, en valorar personas, a poblanos que trabajan todos los días por su autonomía y su enorme capacidad para transformar entornos e inspirar a toda la ciudad”, dijo.

Mientras que el presidente municipal, Pepe Chedraui, agradeció a todo el equipo del SMDIF por la entrega y dedicación para hacer posibles estos dos proyectos a favor de las familias que más lo necesitan.

“Muchas, muchas gracias por sumarse al patronato y al voluntariado de Puebla capital a todas y todos ustedes; para mí es un orgullo estar aquí y ser testigo de estas entregas para aparatos de movilidad, es algo muy importante”, precisó.

Durante el evento, también se entregaron aparatos auditivos, ortopédicos y funcionales para reforzar el bienestar de niñas, niños, jóvenes y personas adultas con discapacidad. Asimismo, se otorgaron cinco bastones prototipo desarrollados por estudiantes de ingeniería biomédica de la Universidad Iberoamericana Puebla, como una muestra del impulso a la innovación aplicada al servicio de la población.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad y el Sistema Municipal DIF continúan fortaleciendo una política pública basada en la inclusión, la accesibilidad y la mejora integral de la calidad de vida de las familias del municipio.

