Cuautlancingo inicia obra de ampliación de drenaje en Sanctorum

Para seguir con la dignificación de Cuautlancingo, el presidente municipal, Omar Muñoz, inició obra de ampliación de la red de drenaje en la calle Reforma de la junta auxiliar de Sanctorum.

En el marco del “Día del pueblo”, el munícipe sostuvo que su gobierno cumple con las peticiones ciudadanas que se han recabado en sus recorridos; por ello hoy arranca esta importante acción que también beneficiará a otras 7 calles: la Fresno, Libertad, Emiliano Zapata y Cipreses y a las privadas 2 de Abril y Arboledas.

Con una inversión bipartita de casi 2 millones de pesos entre el ayuntamiento y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se van a colocar 286.5 metros de tubería de 8 pulgadas, 406.76 de tubería de 10 pulgadas y 68.4 de 30 pulgadas, beneficiando a 620 personas.

El edil señaló que era ya necesario atender el tema de la dignificación del drenaje y por ello estuvo pendiente y en comunicación directa con los vecinos. “Tanto un servidor como mis compañeros regidores hemos trabajado hombro a hombro con el SOSAPAC y con las autoridades de Sanctorum, para que el pueblo perciba el verdadero compromiso que hemos adquirido mediante estas caminatas, cuyo resultado complementa las políticas públicas, planes y proyectos de mi administración”.

“En conjunto con la CONAGUA es como estamos llevando a cabo esta intervención y es quien nos está marcando la directriz del material que debemos usar para que sea una obra que realmente beneficie a los ciudadanos. Antes no había un acercamiento como el que hemos tenido en mi gobierno y muchas obras no se hacían porque no eran visibles, pero hoy estamos aquí para responder a una demanda que tenía décadas sin atenderse”.

El munícipe refirió que seguirá cumpliendo su palabra de transformar a la comunidad y que no va a olvidar ningún rincón de Cuautlancingo.

Por su parte, Francisco Javier Camacho, presidente auxiliar de Sanctorum, agradeció el trabajo coordinado entre el ayuntamiento y su equipo de trabajo para gestionar mejoras en pro de los habitantes.

Te recomendamos: