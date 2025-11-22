Omar Muñoz entrega reflectores en el fraccionamiento Malinalli II

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, acudió al fraccionamiento Malinalli II para entregar reflectores que serán colocados en el acceso al complejo habitacional y contribuirán a fortalecer la seguridad en la zona.

En la Reserva Territorial Quetzalcóatl, el edil expresó que su gobierno cumple así con la solicitud hecha por los vecinos la semana pasada que los visitó, al iniciar un programa de recorridos en los fraccionamientos de la localidad.

“Aparte de traerles los reflectores, hicimos pintura de cebras peatonales y colocaremos señalética vial para incrementar la seguridad en beneficio de los peatones. Iremos cada semana a platicar con los ciudadanos que han sido olvidados por las pasadas administraciones con el pretexto de la municipalización, porque para nosotros la comunicación directa con todos es primordial”.

“En mi gestión creamos el área de Atención Ciudadana porque los gobiernos municipales somos los primeros respondientes ante las necesidades del pueblo y es nuestra encomienda servirlo. Ya estamos viendo los frutos de nuestra labor y vamos a seguir con el trabajo hasta que la dignidad sea parte de la comunidad”.

