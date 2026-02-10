Tonantzin Fernández moderniza alumbrado en Unidad Deportiva de Cuachayotla

Bajo la premisa de trabajar en sinergia con las juntas auxiliares, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, entregó la modernización del alumbrado público de la Unidad Deportiva de San Diego Cuachayotla, donde fue recibida por el presidente auxiliar y habitantes de la comunidad, quienes agradecieron esta intervención.

Con más de 8 mil metros cuadrados iluminados, Moisés Almonte, presidente auxiliar de San Diego Cuachayotla, agradeció a la presidenta municipal por continuar trabajando en favor de su comunidad; ante las y los asistentes, destacó las cinco obras públicas que ha recibido la junta auxiliar por parte de la actual administración y reiteró su disposición para seguir trabajando de manera coordinada.

Por su parte, Narcisa Cariño, secretaria de Infraestructura, e Irving Suárez, director de Servicios Públicos Generales, señalaron que esta modernización del alumbrado responde a dos políticas públicas impulsadas por el Gobierno Municipal: brindar espacios iluminados y seguros para las y los cholultecas, así como fomentar la práctica del deporte en todos los sectores sociales.

En su mensaje, la presidenta municipal informó que en esta Unidad Deportiva fueron sustituidas y colocadas 34 nuevas luminarias, de las cuales 17 son de 105 watts y el resto de 60 watts, todas con tecnología LED y fotoceldas. Detalló además que la iluminación de este espacio ya forma parte del alumbrado público municipal, lo que permitirá evitar gastos adicionales para la junta auxiliar.

Finalmente, Tonantzin Fernández felicitó a las más de mil 500 personas que utilizan este espacio y las exhortó a continuar realizando actividad física, destacando las disciplinas en las que San Diego Cuachayotla ha sobresalido, como ciclismo, boxeo y baloncesto, entre otras, reafirmando su compromiso de impulsar acciones y políticas públicas que prioricen el bienestar de las y los cholultecas.

