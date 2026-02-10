Policía de Atlixco asegura motocicleta de reparto robada

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco localizaron una motocicleta con reporte de robo durante un recorrido de vigilancia en la colonia Guadalupe.

La unidad, una motocicleta Honda color blanco con caja de reparto rotulada “Diverty Pizza”, fue ubicada sobre la calle Magnolias, en la colonia Santa Mónica, sin tripulantes. Tras la verificación correspondiente, se confirmó que contaba con predenuncia de robo vigente.

La motocicleta fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal.

