Zacatlán recibirá Expoboda y Festival Internacional de Cine

El municipio de Zacatlán se prepara para recibir a cientos de visitantes durante la segunda quincena de febrero con dos eventos que buscan fortalecer su vocación turística: la expoboda “En Zacatlán o te enamoras o te casas” y el 1.er Festival Internacional de Cine de Zacatlán.

La directora de Fomento Económico y Turismo del ayuntamiento, Arleen Balderas García, informó que la Expoboda se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero y contará con la participación de más de 30 expositores locales, entre fotógrafos, haciendas, salones, jardines, floristas y wedding planners.

Señaló que el objetivo principal es posicionar a Zacatlán como un destino ideal para el turismo de romance, de modo que más parejas elijan al Pueblo Mágico como sede para celebrar su boda.

Por su parte, el director del 1.er Festival Internacional de Cine de Zacatlán, Fernando Ortega, detalló que este encuentro se realizará del 19 al 22 de febrero y contará con la presencia de actores como Silverio Palacios, Alberto Estrella, Adal Ramones, Mónica Huarte y Brandon López.

Durante el festival se proyectarán de manera gratuita 125 cortometrajes, seleccionados de un total de 400 trabajos inscritos de distintas partes del mundo. Además, se exhibirán 14 largometrajes y se entregará una estatuilla con la imagen de Tláloc como reconocimiento a los participantes.

La directora de Programas y Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Turístico del estado, Juliana Rojas Balanzaregui, destacó que ambos eventos contribuyen a consolidar a Zacatlán como un destino turístico diverso, tanto en el ámbito del romance como en el cultural y cinematográfico.

En la presentación de las actividades también estuvieron presentes Arturo Tay Balderas, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) en Puebla, y José Ramón Narváez, codirector del festival.

