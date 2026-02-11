Impulsan empleo e igualdad laboral en San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, en conjunto con los presidentes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (CANACO), Manuel Flores Fernández y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Puebla (CANACINTRA), Carlos Julián Sosa Spínola, presentó la “Feria del Empleo 2026 con Perspectiva de Género”.

En su mensaje, la munícipe destacó que esta feria es parte de una estrategia integral que impulsa el empleo como motor de bienestar, competitividad y desarrollo profesional, incorporando una perspectiva de género que fortalece la igualdad laboral y la formalidad en el mercado de trabajo. Asimismo, reconoció el respaldo de CANACO y CANACINTRA para sumarse con propuestas concretas que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de las familias sanandreseñas.

Por su parte, Manuel Flores Fernández, presidente de CANACO Puebla, celebró la realización de esta iniciativa y reiteró la disposición del sector empresarial para continuar colaborando con el Gobierno de San Andrés Cholula. Subrayó que el empleo formal es uno de los pilares fundamentales para la estabilidad social y el bienestar de la sociedad; además, afirmó que la participación en esta feria refleja el compromiso de su cámara con la generación de oportunidades, la promoción de la formalidad y el impulso al talento local.

En tanto, Carlos Julián Sosa Spínola, presidente de CANACINTRA Puebla, señaló que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula impulsa iniciativas con apertura e impacto social, a las cuales la industria se ha sumado de manera activa. Informó que el sector que representa ofrecerá diversas vacantes, destacando la importancia de continuar robusteciendo el desarrollo económico mediante el trabajo coordinado con el gobierno municipal.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, Jesús Gregorio Paisano, detalló que la feria se llevará a cabo el lunes 16 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas, en la Explanada de la Presidencia Municipal. Precisó que participarán más de 25 empresas formalmente establecidas, entre las cuales Grupo Maulec, OXXO, CINIA México, TATPA, Walmart, SAYES, entre otras, tendrán una oferta de más de 600 plazas en los sectores comercial, de servicios e industrial.

Con estas iniciativas que promueven la inclusión laboral y la responsabilidad social, el Gobierno Municipal genera espacios para jóvenes, mujeres, hombres y personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y consolidando una política pública con enfoque social e igualdad de oportunidades.

