Omar Muñoz entrega reconstrucción de la calle 28 de Noviembre

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó la reconstrucción de la calle 28 de Noviembre en la junta auxiliar de Sanctorum, en la que se invirtieron 2.2 millones de pesos para beneficio de más de mil 400 habitantes.

Durante el acto, el edil señaló que esta obra responde a una solicitud histórica de vecinas y vecinos expresada directamente durante los recorridos y encuentros ciudadanos.

Destacó que su administración mantiene un contacto permanente con la ciudadanía a través del programa “Martes Ciudadano”, lo que permite atender de manera directa las necesidades reales de cada comunidad y dar seguimiento a peticiones que por años permanecieron sin respuesta.

Asimismo, indicó que la jornada incluyó la visita a la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, donde se realizó la rehabilitación y pintura del plantel, toda vez que —dijo— “la infraestructura vial y la educación son prioridades que deben atenderse de forma paralela para mejorar la calidad de vida de la población”.

La obra incluye acciones complementarias como señalética vial, banquetas adecuadas para el tránsito peatonal y alumbrado público, lo que fortalece la seguridad y funcionalidad de la vialidad.

Finalmente, Omar Muñoz agradeció el trabajo coordinado con la junta auxiliar de Sanctórum, las áreas municipales y el Cabildo, al tiempo de referir que su gobierno trabaja sin distinciones políticas y con un solo objetivo: servir al pueblo y dignificar las comunidades.

