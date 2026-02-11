Congreso del Estado abre espacio a la literatura con la obra “Grávida”

Con el objetivo de promover el arte y la cultura, así como la inclusión y la igualdad a través de la literatura, en el Congreso del Estado se presentó el libro titulado “Grávida”, del autor poblano Javier Gutiérrez Lozano.

La diputada María Soledad Amieva Zamora, promovente del encuentro, señaló que “Grávida” es una colección de poemas, donde el autor comparte, desde la poesía, el proceso complejo que representó el embarazo de su esposa para tener a su segundo hijo.

Detalló que, en los escritos, se narra el miedo ante la pérdida, el dolor, la incertidumbre de una pareja frente a lo desconocido y la perspectiva de un padre durante el embarazo; una voz masculina que relata lo que sienten los hombres que acompañan a las mujeres en los procesos de gestación.

A esta presentación de libro también acudió la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, quien reflexionó sobre la necesidad de contar con paternidades conscientes, con una visión de corresponsabilidad y compromiso hacia las familias.

Ante las y los asistentes, el autor de la publicación, Javier Gutiérrez Lozano, leyó algunos de sus poemas en voz alta y rememoró el contexto en el que fueron escritos; además, destacó la apertura del Congreso del Estado para realizar estas actividades.

