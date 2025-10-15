Muere trabajador tras explosión de cohete en mina de yeso en Chietla

Un hombre identificado como Daniel N., de aproximadamente 35 años y originario de El Mirador, perdió la vida luego de que le explotara un cohete mientras laboraba en una mina de yeso en la comunidad de Ahuehuetzingo, perteneciente al municipio de Chietla.

La víctima, conocida entre sus compañeros como “El Cuetero”, se encargaba de preparar las cargas de dinamita utilizadas para abrir las vetas de mineral. De acuerdo con los primeros reportes, el estallido se produjo mientras manipulaba los explosivos, provocándole heridas mortales de manera inmediata en todo el cuerpo.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales para realizar las diligencias correspondientes, mientras que los restos del trabajador fueron trasladados al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

El incidente causó consternación entre los habitantes de Ahuehuetzingo, una comunidad donde la extracción de yeso sigue siendo una actividad económica común, aunque con escasas condiciones de seguridad laboral.

Familiares del fallecido señalaron que Daniel ya había sufrido un accidente similar tiempo atrás, cuando perdió un ojo a causa del manejo de dinamita, pero continuó ejerciendo el oficio con el que sostenía a su familia.

