Armenta convoca a alcaldes a cumplir en mejora de servicios públicos

Las y los 217 presidentes municipales de Puebla fueron convocados por el gobernador Alejandro Armenta Mier a fortalecer el cumplimiento de las atribuciones que les confiere el artículo 115 constitucional y a reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar mejores servicios públicos, infraestructura y bienestar para las y los poblanos.

Durante la rueda de prensa, el ejecutivo destacó que el Gobierno del Estado desarrolla un programa histórico de pavimentación que contempla la intervención de 28 mil calles, de las cuales 13 mil corresponden a la capital poblana y 15 mil al interior del estado, mediante avenidas, circuitos y vialidades que fortalecen la conectividad entre colonias y comunidades. Asimismo, señaló que la administración estatal atiende más de 4 mil 500 kilómetros de carreteras estatales e intermunicipales, en coordinación con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, para impulsar la movilidad y el desarrollo regional.

Alejandro Armenta Mier recordó que corresponde a los ayuntamientos atender funciones esenciales como la pavimentación y mantenimiento de calles, agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, parques, jardines, panteones, rastros y recolección de residuos sólidos.

En ese sentido, exhortó a las autoridades municipales a priorizar la inversión en estos servicios y fortalecer las acciones preventivas, especialmente durante la temporada de lluvias, para brindar una atención oportuna a la población.

El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que su administración continuará con el respaldo a los municipios mediante obras estratégicas y acciones complementarias cuando sea necesario, sin embargo, enfatizó que cada autoridad debe asumir las responsabilidades que le corresponden. “Gobernar implica recorrer las colonias, escuchar a la ciudadanía, enfrentar los problemas y dar resultados”, afirmó al convocar a las y los alcaldes a mantener un trabajo cercano con la población y fortalecer la coordinación institucional.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los 217 ayuntamientos y el Gobierno de México para consolidar infraestructura de calidad, fortalecer los servicios públicos y generar mejores condiciones de bienestar para las familias poblanas.

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