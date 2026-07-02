Plantean fortalecer la prevención de enfermedades transmisibles en la infancia

Con la finalidad de establecer acciones y programas de prevención y control de enfermedades transmisibles en la infancia, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó una iniciativa de reforma a la fracción II del artículo 56 de la Ley Estatal de Salud.

La propuesta del legislador contempla que la Secretaría de Salud del Estado garantizará la prevención y control de enfermedades transmisibles en la infancia mediante programas de vacunación universal y campañas de educación sanitaria dirigidas a niños y niñas, así como protocolos de alerta temprana y notificación inmediata ante casos de enfermedades transmisibles que puedan afectar de manera significativa a la infancia.

A través de la iniciativa se enfatiza que el Estado tiene la obligación de implementar políticas y programas que aseguren que la atención materno-infantil sea efectiva, integral y prioritaria, protegiendo a los niños y niñas frente a enfermedades transmisibles que puedan comprometer su salud y desarrollo integral.

“La salud infantil no solo depende de la atención médica en el momento del parto, sino también de la prevención de enfermedades transmisibles, la vacunación oportuna y la vigilancia continua del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas”, indica la propuesta del diputado Rafael Micalco.

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