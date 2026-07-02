Exprofesor es condenado por abuso sexual de menores en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró una sentencia condenatoria de 7 años de prisión contra Ulises N., luego de acreditar su responsabilidad en los delitos de corrupción de menores y abuso sexual cometidos en agravio de dos víctimas menores de edad, informó la dependencia en un comunicado.

Las investigaciones permitieron establecer que, durante el ciclo escolar 2016-2017, cuando el sentenciado se desempeñaba como profesor de inglés en una institución educativa de la ciudad de Puebla, aprovechó la relación de confianza y autoridad que ejercía sobre las víctimas para quedarse a solas con ellas dentro del salón de clases.

Bajo distintos pretextos, las conducía a un espacio utilizado como bodega o clóset, donde realizó actos de abuso sexual y les pedía que no informaran a nadie de lo sucedido, mientras que las conductas fueron reiteradas en diversas ocasiones.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas científicas, testimoniales y demás elementos de convicción que acreditaron plenamente la responsabilidad penal del acusado. Con base en estas pruebas, la autoridad judicial dictó la sentencia condenatoria definitiva.

La resolución quedó firme e incluye el pago de una multa equivalente a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), además de las demás consecuencias legales derivadas de la sentencia.

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