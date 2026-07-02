Hombre estará 11 años en prisión por robo de taxi en San Andrés Cholula

Se obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses de prisión contra Rigoberto N., tras acreditar plenamente su responsabilidad en el delito de robo de vehículo agravado, cometido en perjuicio de un conductor del servicio público de taxi en el municipio de San Andrés Cholula, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

La resolución quedó firme, por lo que además deberá cubrir una multa y la reparación del daño, y se le negó el beneficio de la conmutación de la pena.

Los hechos ocurrieron cuando el ahora sentenciado solicitó un servicio de taxi y, aprovechando que el conductor avanzaba con normalidad, lo golpeó de manera sorpresiva en el rostro, lo obligó a descender de la unidad mediante violencia y enseguida se apoderó del vehículo para darse a la fuga, dejando a la víctima despojada de su patrimonio.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó diversos medios de prueba, entre ellos el testimonio de la víctima y de los elementos policiales que intervinieron en la atención del hecho, con los que se demostró la existencia del delito y la plena responsabilidad del acusado.

Con base en las pruebas desahogadas, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia condenatoria. Al quedar firme la resolución, el sentenciado fue puesto a disposición del Juez de Ejecución para el cumplimiento de la sanción impuesta.

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