Guardia de seguridad de RUTA resulta con fractura tras agresión

Un guardia de seguridad de la tercera edad que presta sus servicios en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) resultó con una fractura en una pierna luego de ser víctima de una agresión registrada en una estación alimentadora de la ciudad de Puebla, hecho que ya es analizado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió durante la noche del miércoles 1 de julio en el paradero Batán B., donde el trabajador, identificado como Enrique B., fue interceptado por varios sujetos.

De manera preliminar, se presume que los responsables intentaron despojarlo de sus pertenencias y durante el forcejeo lo golpearon hasta provocarle una lesión de consideración en una de sus extremidades inferiores.

Tras la agresión, los responsables escaparon con dirección a la zona de Valsequillo, mientras el vigilante permaneció en el lugar solicitando ayuda debido al intenso dolor que presentaba.

Personal de otras estaciones acudió para brindarle apoyo y posteriormente solicitaron la intervención de paramédicos, quienes lo estabilizaron y trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

La víctima manifestó su intención de presentar la denuncia correspondiente para que se investigue el caso. Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de los agresores y de forma preliminar se indicó que la estación donde ocurrieron los hechos carecería de un sistema de videovigilancia, situación que podría complicar las investigaciones para localizar a los responsables.

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