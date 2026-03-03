Impulsan presupuestos con perspectiva de género en municipios de Puebla

La Comisión de Presupuesto y Crédito Público del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y a los concejos municipales del estado, con especial énfasis en los 50 ayuntamientos que actualmente cuentan con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, para que realicen las adecuaciones correspondientes a sus presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2026 y subsecuentes.

Con este proyecto de acuerdo se propone incorporar, fortalecer y ejercer el gasto público con perspectiva de género, para promover el combate de la violencia de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo, se exhorta a la Auditoría Superior del Estado para que refuercen la verificación del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas en materia de igualdad y combate a la violencia de género de los ayuntamientos de la entidad, con especial énfasis en los que cuentan con Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres, para que realice las recomendaciones necesarias en la materia e inicie, en su caso, los procedimientos de responsabilidad por incumplimiento, así como para que informe a esta soberanía en tiempo y forma legales.

En este sentido, el diputado Miguel Márquez Ríos señaló que, desde la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, se reitera que avanzar hacia presupuestos con perspectiva de género no es una opción, sino una responsabilidad institucional y jurídica para construir un estado más justo, incluyente y seguro.

Por su parte, la diputada María Soledad Amieva Zamora externó su apoyo a la propuesta legislativa y señaló la importancia de que los servicios de orientación y protección sean accesibles y estén previstos presupuestalmente, ya que, si la perspectiva de género no incorpora esta dimensión, la política pública queda incompleta; por ello, incorporarla es parte del principio de igualdad sustantiva.

De igual manera, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez se sumó al exhorto y pidió que la propuesta legislativa se haga llegar a todos los municipios para que la perspectiva de género se incluya en todas las políticas públicas.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue formulado a partir del punto de acuerdo presentado por la diputada Norma Estela Pimentel Méndez.

A la sesión del órgano colegiado también asistieron las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala, Ana Laura Gómez Ramírez y Kathya Sánchez Rodríguez.

