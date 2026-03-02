Congreso de Puebla alberga foro de valores y emociones infantiles

Con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, en la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo el foro “Generadores de Cambio“, a través de la iniciativa impulsada por el Proyecto México Joven, en coordinación con el Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI).

La directora del Centro Poblano de Salud Mental Integral, Umi Choda Morales, explicó que el espacio estuvo dirigido a niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años, quienes participaron acompañados de sus madres y padres de familia.

Detalló que durante el foro se compartieron recursos para la gestión emocional, el planteamiento de objetivos y el fortalecimiento del desarrollo personal, además de fomentar la reflexión sobre valores, derechos y liderazgo juvenil.

Choda Morales explicó que el foro se realizó en el Congreso del Estado con la finalidad de acercar herramientas a las y los jóvenes que les permitan incidir en el ejercicio de sus derechos y en la mejora de sus condiciones de vida.

En su intervención, el director del Proyecto México Joven, Gabriel Gamboa, explicó que el foro estuvo destinado a crear un espacio formativo, dinámico y multisensorial donde niñas, niños, adolescentes y familias fortalezcan valores, comprendan emociones y desarrollen conciencia colectiva. Se pretende crear “un puente real entre generaciones para transformar nuestra comunidad”, afirmó.

Con este tipo de actividades, el Congreso del Estado refrenda su compromiso de promover la salud mental, el desarrollo emocional y la participación activa de la niñez y la juventud poblana.

En este evento también se contó con la presencia de Raúl Díaz de León, procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y Gonzalo Álvarez Prado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), entre otros invitados especiales.

Te recomendamos: