Inauguran barda perimetral en bachillerato de Cuautlancingo

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró la barda perimetral del Bachillerato Forjadores de Puebla, obra que contempló la edificación de 43 metros lineales de muro en sustitución del cercado existente, con una inversión bipartita de 143 mil pesos.

Este proyecto, que forma parte del programa estatal “Obra Comunitaria”, contribuirá a fortalecer la seguridad de la comunidad escolar y a dignificar las instalaciones del plantel.

Durante el evento, el alcalde subrayó que su administración mantiene el compromiso de mejorar los espacios educativos y recordó que este plantel ha sido beneficiado previamente con la construcción del arcotecho, ampliación de la explanada, mejoramiento del desayunador y rehabilitación de la tienda escolar.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana del Estado de Puebla, Carlos Gómez Tépox, destacó que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal permite impulsar obras que atienden necesidades sociales y reducen desigualdades, al tiempo que llamó a las juventudes a comprometerse con su formación y su comunidad.

A su vez, la delegada de Bienestar, Kendra Ávila, señaló que las juventudes son protagonistas de la transformación social y que programas como “Obra Comunitaria” permiten llevar infraestructura a escuelas y comunidades en todo el estado, mediante el trabajo conjunto de autoridades y ciudadanía.

En representación de la comunidad educativa, la directora del Bachillerato Forjadores de Puebla, Margarita Lira Calvo, expresó su agradecimiento al presidente municipal por la construcción de la barda perimetral, al señalar que la obra fortalece la seguridad del alumnado y mejora las condiciones para su formación académica.

