Texmelucan realiza jornada de vacunación contra sarampión, influenza y COVID

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Bienestar Física y Social, en colaboración con ISSSTE y con IMSS Clínica Médico Familiar 11, realizaron la jornada de vacunación gratuita en los módulos instalados en el zócalo de la ciudad y en oficinas de la administración del Mercado Domingo Arenas.

La Directora de Bienestar Física y Social, Claudia Caballero Deolarte, dio a conocer que, como parte de las estrategias de salud y en atención a las medidas preventivas por brotes de sarampión en el país, se aplicaron más de mil 200 dosis de vacunas de sarampión, influenza y COVID.

Durante la jornada de vacunación hubo respuesta favorable por parte de la población que acudió a complementar su esquema de vacunación de manera gratuita. La vacunación es el método más efectivo para prevenir el sarampión y evitar complicaciones graves; por ello, se exhorta a madres, padres y tutores a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a los módulos correspondientes.

Te recomendamos: