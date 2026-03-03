Instalan comité contra gusano barrenador del ganado en Puebla

Como parte del trabajo coordinado entre el gobierno federal, a través del Programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar, el gobierno estatal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Comité de Salud, las Uniones Ganaderas y los representantes de gobiernos municipales, se llevó a cabo la instalación del “Comité Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Estrategia frente al Gusano Barrenador del Ganado”.

El Comité trabajará directamente en territorio en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Serdán–Valles Centrales, Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros, Mixteca y Sierra Negra, para priorizar zonas estratégicas y la protección del estatus sanitario.

Mediante la coordinación efectiva de todas las instituciones involucradas, se implementarán métodos de trampeo para el monitoreo y supresión de la mosca transmisora del gusano barrenador del ganado, lo que refuerza las acciones preventivas y de control sanitario.

Además, como parte del trabajo en territorio, la Secretaría de Bienestar Federal realizó una capacitación dirigida a médicos veterinarios de la dependencia, así como a delegados de las 31 microrregiones, médicos veterinarios y regiones del estado, con el propósito de ampliar capacidades técnicas en monitoreo, detección oportuna y atención de posibles casos.

En presencia de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, así como de funcionarios del Programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar Federal, entre ellos el coordinador de la Estrategia Nacional, Diego Segura; el subdirector de Agroforestería, César Gatica Salazar; y la coordinadora territorial, Teresita de Jesús Cano Villegas; además del subdirector de la Secretaría de Bienestar Federal, Víctor D. Arrazate; el director del Área Natural Protegida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Elimelec Anzores Vázquez; el coordinador regional de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), región V, Erick Rojas Torres; el presidente del Comité de Salud Animal en Puebla, Ardelio Vargas Fosado; y el representante estatal fitozoosanitario y de inocuidad agropecuaria y acuícola en Puebla, Eduardo Flores Ortiz, se formalizó la integración de este Comité con el objetivo de impulsar la Estrategia Nacional para la Erradicación y Prevención del GBG en el territorio mexicano.

