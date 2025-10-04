Texmelucan realiza Jornada de Nacimiento Oportuno y Universal

Con el objetivo de garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan el acta de nacimiento que les otorgue identidad, derechos y acceso a servicios esenciales, el Gobierno Municipal de Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, en coordinación con la Dirección General de Registro Civil del Estado, efectuó la Jornada de Nacimiento Oportuno y Universal, en donde se realizaron 50 registros.

A través de la Dirección de Registro Civil de San Martín Texmelucan, se realizaron de manera gratuita los registros de nacimiento oportuno dirigido a personas de 0 a 17 años, quienes ya cuentan con una identidad legal que les abre las puertas a diferentes oportunidades.

Asimismo, por parte de la Dirección General de Registro Civil del Estado, realizaron 15 rectificaciones de acta de nacimiento, garantizando la autenticidad y validez legal de dicho documento, que es esencial para realizar trámites importantes; además, brindaron 95 asesorías gratuitas para la rectificación de acta de nacimiento y corrección de CURP.

En la Jornada de Nacimiento Oportuno y Universal, el Sistema Municipal DIF a cargo de Karla González Martínez estuvo invitando a los padres de familia para que se registraran en el programa estatal de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días, que permite contribuir a un estado nutricional adecuado de las niñas y los niños.

El compromiso del presidente municipal, Juan Manuel Alonso, es con el bienestar de la infancia, asegurando que todos los niños y niñas de San Martín Texmelucan tengan una identidad legal, que es la puerta de entrada a todos sus derechos.

