SMDIF Puebla entrega 495 despensas en La Margarita

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en las colonias y juntas auxiliares de la capital, en representación de la presidenta del Patronato del SMDIF, MariElise Budib, el director general Jesús Alejandro Cortés Carrasco y la diputada federal por el distrito número 12, Nora Merino Escamilla, llevaron a cabo la entrega de apoyos del programa “Alimentación Imparable” en la Unidad Habitacional La Margarita. En esta jornada se distribuyeron 495 despensas a familias de la zona, reafirmando el compromiso del organismo por atender a los sectores más vulnerables, priorizando a niñas y niños no escolarizados, personas con discapacidad y adultos mayores.

Durante el evento, la diputada federal Nora Escamilla reconoció el trabajo coordinado de la actual administración y a su vez del DIF Puebla Capital, liderado por la presidenta del Patronato, MariElise Budib, para hacer llegar apoyos alimentarios a quienes más lo necesitan; además, destacó la importancia de garantizar alimentos con gran valor nutricional a fin de mejorar la calidad de vida de las familias poblanas.

