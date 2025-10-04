Ayuntamiento de Puebla refuerza Jornadas de Protección Animal

Con el objetivo de promover el cuidado responsable de los animales de compañía y garantizar su bienestar, del 29 de septiembre al 3 de octubre se llevaron a cabo Jornadas de Protección Animal en conjunto con la comunidad del Conjunto Habitacional La Giralda, Colonia La Cantera, Bosques de la Carcaña, 3.ª Sección de San Ramón y la Junta Auxiliar de Guadalupe Caleras, como parte de la visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sus mascotas.

Durante esta semana se realizaron diversas actividades:

Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, protegiendo la salud de los animales domésticos y previniendo enfermedades zoonóticas.

Esterilización gratuita, fomentando el control responsable de la población y contribuyendo a su bienestar general.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó la importancia de estas acciones en la capital. “Reflejan nuestro compromiso con el bienestar de las especies domésticas y la salud de la comunidad. Invitamos a todos los ciudadanos a participar activamente y a cuidar de sus animales de compañía, promoviendo así un entorno más seguro y saludable para todos.”

Estas iniciativas reafirman el compromiso del alcalde con la protección y el bienestar de las familias poblanas, así como el propósito de seguir construyendo una capital en orden.

Las jornadas representan un esfuerzo conjunto entre autoridades locales y la comunidad para fortalecer la salud pública y fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

