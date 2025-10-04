Este sábado habrá lluvias con tormentas eléctricas en Puebla capital

El Gobierno de la Ciudad de Puebla informa que, de acuerdo con el reporte emitido, se prevé un día parcialmente nublado con media probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde, esperándose una acumulación aproximada de 0 a 5 mm entre las 16:00 y 20:00 horas.

La temperatura oscilará entre una máxima de 26°C y una mínima de 13°C. El índice UV será extremo, por lo que se exhorta a la población a proteger su piel evitando la exposición directa al sol. La calidad del aire es buena, permitiendo actividades al aire libre sin restricciones.

Ante la posible presencia de tormentas eléctricas, se recomienda a la ciudadanía no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas, así como desconectar aparatos eléctricos y electrónicos durante la lluvia. En caso de conducir motocicleta, es importante mantener la velocidad moderada y utilizar equipo impermeable con elementos reflejantes para mejorar la visibilidad y seguridad en el tránsito.

Se informa que se monitorean los radares hidrometeorológicos en tiempo real de las condiciones climáticas, en particular las precipitaciones, acumulaciones pluviales y niveles de los afluentes de los ríos Alseseca y Atoyac. De igual forma, se mantiene supervisión constante en los vasos reguladores Santuario y Puente Negro, con el fin de actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Estas acciones son coordinadas por el Comité Interinstitucional “Tlaloc”, instancia que agrupa a dependencias municipales, estatales y federales para implementar medidas preventivas y de atención inmediata ante eventuales emergencias hidrometeorológicas, garantizando la seguridad e integridad de las y los poblanos.

