Presentan audioguía interactiva “La Ciudad Como Museo”

La Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural fortalece su colaboración con instituciones académicas mediante la participación de su titular, Aimeé Guerra Pérez, en el Coloquio de Comunicación Aplicada de la Universidad Anáhuac Puebla. Durante el evento se presentó la audioguía “La Ciudad Como Museo”, una herramienta tecnológica diseñada para promover el patrimonio edificado de la capital poblana mediante un enfoque interactivo y accesible.

Guerra Pérez destacó que esta iniciativa forma parte de la política pública impulsada por el alcalde Pepe Chedraui para “conocer, proteger, vigilar, rescatar y mejorar el patrimonio mediante la integración activa de la comunidad”. Resaltó el valor de utilizar la tecnología como vehículo de difusión y sensibilización ciudadana, particularmente entre las generaciones más jóvenes.

La colaboración con la Universidad Anáhuac refleja el compromiso municipal con la educación, la innovación tecnológica y la preservación del legado histórico, consolidando alianzas estratégicas que permiten acercar el patrimonio cultural a la población a través de formatos contemporáneos y participativos.

