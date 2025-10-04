Salud suspende clínica privada tras muerte de recién nacido en Puebla

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de Puebla decretó la suspensión total temporal de la clínica privada Nueva Esperanza, ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo, luego de que una inspección revelara graves incumplimientos a la normativa sanitaria.

La medida se produce tras el fallecimiento de un recién nacido el 2 de octubre, cuyos familiares denunciaron posible negligencia médica.

“Tras una inspección realizada luego del lamentable fallecimiento de un recién nacido, se identificaron incumplimientos a la normativa sanitaria vigente que representan un riesgo para la población usuaria”, según dieron a conocer las autoridades.

Tal vez te interese: Denuncian posible negligencia tras muerte de bebé en clínica de Guadalupe Hidalgo

Según el reporte de los afectados, el bebé fue llevado a la clínica por problemas respiratorios, pero el médico que lo atendió no evaluó adecuadamente los síntomas e intervino sin contar con el equipo necesario, lo que habría provocado la muerte del menor.

La clínica permanecerá cerrada hasta que corrija todas las irregularidades identificadas y obtenga la autorización sanitaria correspondiente para reanudar actividades.

El gobierno de Alejandro Armenta reafirmó mediante un comunicado su compromiso con la protección de la salud pública, mientras la Fiscalía General del Estado investiga los hechos denunciados por la familia.

Te recomendamos: